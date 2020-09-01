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Трамп опроверг слухи об инсульте

19:39
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Президент США предположил, что его перепутали с Джо Байденом

Президент США Дональд Трамп назвал фейками сообщения о том, что он якобы перенес "серию микроинсультов" в прошлом году.

"Лживые СМИ. Возможно, они имеют в виду другого кандидата от другой партии!" – заявил Трамп, намекая на своего оппонента от Демпартии Джо Байдена.

Как пишет ТАСС, в середине ноября прошлого года Трамп посетил центр имени Уолтера Рида. Эта поездка не значилась в официальном графике, распространенном тогда Белым домом, что привело к появлению спекуляций на тему здоровья президента.

В Белом доме тогда опровергли сообщения о проблемах со здоровьем у Трампа. СМИ вновь заговорили на эту тему перед выходом книги журналиста газеты The New York Times Майкла Шмидта "Дональд Трамп против Соединенных Штатов".

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