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"Заразил целую страну": Зеленского обвинили в бедах украинцев

20:03
  • вторник
  • 01 сентября 2020

И уличили во лжи

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Гео Лерос выступил в парламенте с громкими обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Он уличил главу страны во лжи, злоупотреблении властью, работе на "спецслужбы России", в нарушении предвыборных обещаний и отсутствии стратегии развития страны.

"Господин президент, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, упустив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам… Вы стали пустым местом в истории", - заявил Лерос (цитата по "Украина.ру").

Накануне Зеленский на партийном съезде оскорбил часть депутатов "Слуги народа", назвав их "бактериями и микробами", которые разрушают партию изнутри.

Обновление (20:10 мск): фракция Рады "Слуга народа" исключила депутата Гео Лероса за публичные обвинения в адрес Зеленского.

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