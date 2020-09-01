У 31-летней теннисистки Суарес-Наварро нашли рак

Спортсменке предстоит пройти курс химиотерапии
Теннисистка Карла Суарес-Наварро сообщила, что больна онкологией. Врачи нашли у испанской спортсменки лимфому Ходжкина – рак лимфатической системы.
"Мне предстоит пройти шесть месяцев химиотерапии. На данный момент я чувствую себя нормально, я спокойна и готова ко всему, что мне предстоит пройти", - заявила она в своем видеообращении в твитере.
Суарес-Наварро 31 год. Спортсменка занимает 71-ю строчку в рейтинге WTA.
В августе теннисистка снялась с американского турнира US Open, сославшись на проблемы со здоровьем.
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"