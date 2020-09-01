ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У 31-летней теннисистки Суарес-Наварро нашли рак

20:13
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Спортсменке предстоит пройти курс химиотерапии

Теннисистка Карла Суарес-Наварро сообщила, что больна онкологией. Врачи нашли у испанской спортсменки лимфому Ходжкина – рак лимфатической системы.

"Мне предстоит пройти шесть месяцев химиотерапии. На данный момент я чувствую себя нормально, я спокойна и готова ко всему, что мне предстоит пройти", - заявила она в своем видеообращении в твитере.

Суарес-Наварро 31 год. Спортсменка занимает 71-ю строчку в рейтинге WTA.

В августе теннисистка снялась с американского турнира US Open, сославшись на проблемы со здоровьем.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Карла Суарес-Наварро
Карла Суарес-Наварро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.