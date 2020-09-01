У 31-летней теннисистки Суарес-Наварро нашли рак

Спортсменке предстоит пройти курс химиотерапии

Теннисистка Карла Суарес-Наварро сообщила, что больна онкологией. Врачи нашли у испанской спортсменки лимфому Ходжкина – рак лимфатической системы.

"Мне предстоит пройти шесть месяцев химиотерапии. На данный момент я чувствую себя нормально, я спокойна и готова ко всему, что мне предстоит пройти", - заявила она в своем видеообращении в твитере.

Суарес-Наварро 31 год. Спортсменка занимает 71-ю строчку в рейтинге WTA.

В августе теннисистка снялась с американского турнира US Open, сославшись на проблемы со здоровьем.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad. ����������������



Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) September 1, 2020

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