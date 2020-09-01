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Момент убийства татарского бизнесмена Деданина попал на видео

20:47
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Убийца мстил за смерть одного из грабителей

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту убийства бизнесмена Евгения Деданина в Татарстане.
Давшего отпор грабителям бизнесмена застрелили в Татарстане

На кадрах с камеры видеонаблюдения можно заметить, как убийца сначала подошел к бизнесмену и начал о чем-то с ним разговаривать. Следующий момент – киллер покидает место преступления, прикрыв лицо забинтованной рукой.

На допросе подозреваемый признался, что мотивом убийства стала месть. Он рассказал, что один из грабителей, который два года назад напал на дом Деданина и был смертельно ранен бизнесменом, был его другом.

Евгения Деданина застрелили 1 сентября на базе ООО "Изобилие". Два года назад двое неизвестных в масках ворвались в дом бизнесмена. Угрожая пистолетом, они связали хозяина и домочадцев, и стали требовать денег. Деданину удалось освободиться, схватить на кухне нож и ударить им злоумышленников. В результате оба нападавших скончались.

На коммерсанта пытались завести уголовное дело, но позже его действия признали самообороной.

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