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У офиса Зеленского задержали мужчину с гранатой

20:59
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Об этом сообщили в полиции Киева

Полиция Киева задержала мужчину, который пришел к зданию офиса президента Украины Владимира Зеленского с гранатой.

Как говорится в сообщении столичной Нацполиции, изъятый у задержанного предмет отправят на экспертные исследования.

Мужчину задержали в правительственном квартале столицы во время патрулирования улицы Банковая. При проверке у него обнаружили подозрительный предмет. Тогда на место происшествия прибыли следователи, взрывотехники и кинологи.

Мужчина 1966 года рождения сейчас находится в Печерском управлении полиции.

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