Мишустин рассказал о преимуществах режима самозанятости

По словам премьера, больше трети зарегистрированных самозанятых раньше не платили налоги

С Днем знаний поздравил школьников и студентов премьер Михаил Мишустин. По его словам, глубокие знания и умение творчески мыслить - одно из важных условий личного успеха, развития бизнеса и роста экономики.

Председатель правительства посетил Кубанский государственный университет в Краснодаре, где встретился с молодыми учеными. Речь зашла о различных формах проявления частной инициативы, которые появились в последнее время. Премьер отметил, что треть граждан, которые оформили льготное налогообложение как самозанятые, прежде никогда не платили налогов, передает "ТВ Центр". А теперь созданы условия, при которых не нужно тратить время на заполнение отчетности и можно не прятаться от фининспекторов. Глава кабинета министров добавил, что специальный режим для самозанятых не является каким-то дополнительным налогом, а наоборот снижает его величину с 13% до 4% или 6% и предоставляет множество удобных услуг.

"В этом режиме есть окно, интерфейс, который позволяет вам открыть окна сразу же, если вы стали самозанятым, в другой мир цифровых технологий. Вы можете стать водителем такси, который в электронном виде предлагает свои услуги, вы можете стать участником какой-то специальной программы скидок, можете автоматически стать клиентом банка и многое другое. Вот этот мир, экосистема, которую создают самозанятые, позволяет не тратить время на изнурительное общение с госорганами, представителями власти, а заниматься своим бизнесом, создавать его, когда вам не мешают", - заявил премьер.

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