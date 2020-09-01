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Протестующие прорвали оцепление милиции в Минске

22:16
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Около десяти нарушителей порядка были задержаны

В Минске снова прошли несколько акций протеста. С утра шествие провели студенты ряда белорусских вузов, передает "ТВ Центр".

Правоохранительные органы не препятствовали их движению по улицам города. Но внимательно следили за обеспечением безопасности. Днем несколько десятков протестующих прорвали оцепление милиции на Проспекте Независимости рядом со зданием КГБ. Около десяти  нарушителей порядка были задержаны. В отделение милиции были также доставлены несколько журналистов.

Вечером на центральную площадь Минска на очередную акцию протеста вышли активисты белорусской оппозиции - всего около 300 человек. Люди хлопали в ладоши, пели песни и скандировали антиправительственные лозунги. Милиционеры не мешали проводить несанкционированное мероприятие, а лишь призывали собравшихся  разойтись.

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Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
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