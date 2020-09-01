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Кейт Миддлтон появилась на публике в платье за 980 рублей

21:19
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Даже в простых вещах герцогиня выглядит по-королевски

Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон заметили в дешевом платье из масс-маркета.
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На онлайн-конференции в Zoom, которая была посвящена лучшим снимкам конкурса Hold Still, герцогиня надела платье от Zara зеленого цвета с принтом в виде белых цветов. Стоимость наряда составляет 10 фунтов стерлингов (981 рубль).

Приобрести платье как у Кейт Миддлтон уже нельзя: сразу же после конференции оно было раскуплено за несколько часов.

Герцогиня уже не в первый раз надевает платья из масс-маркета. Так, в июне этого года Кейт надела платье от Marks & Spencer за пять тысяч рублей.

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