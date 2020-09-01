Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова

3 сентября пройдут прения сторон

Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу актера Михаила Ефремова и назначил проведение прений сторон на 3 сентября. Главный вопрос, который предстоит окончательно прояснить - кто находился за рулем джипа, чей маневр привел к столкновению с автофургоном и гибели его водителя.

Пролить свет - кто же сидел за рулём джипа Михаила Ефремова, мог специалист, проводивший биологическую экспертизу в этом самом автомобиле. В зале суда Алексей Глушенков заявил, что характерные следы есть на водительской подушке безопасности, на пассажирской их нет. Но в его обязанности входит только сбор биоданных для анализа. Результаты экспертизы ему неизвестны.

Из показаний свидетеля следует, что рядом с водителем в машине не было пассажиров. "Основной уклон был на левую сторону автомобиля, где сидит водитель. Пятно. Маленькое пятно бурого цвета", - заявил Алексей Глушенков, эксперт ИКЦ ГУ МВД по ЦАО.

Защита настаивает на повторной биологической экспертизе. Суд просмотрел еще несколько видеозаписей, на которых видно, как движется автомобиль Ефремова к месту столкновения. Но кто за рулем - не разглядеть. Первые минуты после ДТП зафиксировала Светлана Набокина. Сотрудница кафе, которое расположено на Смоленской площади, представила суду собственную видеозапись. Свидетель рассказала, что водителя джипа видела только со спины, без лица. Но позже сопоставила своё видео с другими и пришла к выводу - перед ней был Михаил Ефремов.

Подробности смотрите в репортаже Павла Прокопенко.

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