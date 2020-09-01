Памяти Бориса Клюева

Не стало ведущего актера Малого театра

Вечером 1 сентября 2020 года не стало народного артиста России Бориса Клюева. Ему было 76 лет.

Последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием.

Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина (1969). В этом же году поступил на службу в Государственный академический Малый театр России.

За свою карьеру актер сыграл в более чем 60 спектаклях, а также более чем в 120 фильмах и сериалах. Самые известные: "Д'Артаньян и три мушкетера", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Михайло Ломоносов", "ТАСС уполномочен заявить...", телесериал "Воронины".

Борис Клюев в программе "Мой герой"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"