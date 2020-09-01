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Памяти Бориса Клюева

22:15
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Не стало ведущего актера Малого театра

Вечером 1 сентября 2020 года не стало народного артиста России Бориса Клюева. Ему было 76 лет. 

Последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием. 

Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина (1969). В этом же году поступил на службу в Государственный академический Малый театр России.

За свою карьеру актер сыграл в более чем 60 спектаклях, а также более чем в 120 фильмах и сериалах. Самые известные: "Д'Артаньян и три мушкетера", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Михайло Ломоносов", "ТАСС уполномочен заявить...", телесериал "Воронины".

Борис Клюев в программе "Мой герой"

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Борис Клюев
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