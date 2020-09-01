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Мосгордума рассмотрит вопрос об установке памятной таблички Борису Клюеву

22:31
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Народного артиста России не стало 1 сентября

В Москве может появиться памятная табличка в честь народного артиста России Бориса Клюева, который скончался вечером 1 сентября от онкологического заболевания.

Памяти Бориса Клюева
Скончался народный артист России Борис Клюев

Как сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы, председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, вопрос об установке памятной таблички рассмотрят в Мосгордуме.

"Он очень много сделал для театра, для Щепкинского училища, для учеников, для кино. Конечно, обсудим, наверняка поступят предложения об установке таблички от театра и жителей дома", - сообщил Герасимов.

Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался сегодня  в Москве после болезни на 77-м году жизни. Об этом  сообщили  в пресс-службе театра. В феврале 2019 года артист рассказал, что у него диагностировали онкологию.

Клюев был художественным руководителем двух курсов ВТУ имени Щепкина, заведующим кафедрой мастерства актера. Входил в правление Гильдии актеров кино России. В кинематографе актер дебютировал в 1968 году, будучи студентом театрального училища.  Но известность ему принесла роль графа Рошфора в музыкальной телеэпопее  "Д’Артаньян и три мушкетёра".

В начале 1980-х Клюев снялся в ряде фильмов из серии "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", сыграв брата знаменитого сыщика. В общей сложности Борис Клюев снялся более чем в 120 художественных фильмах и телесериалах.  Дата прощания и  похорон будет известна позже.

Борис Клюев в программе "Мой герой"

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