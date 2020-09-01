Мосгордума рассмотрит вопрос об установке памятной таблички Борису Клюеву

Народного артиста России не стало 1 сентября

В Москве может появиться памятная табличка в честь народного артиста России Бориса Клюева, который скончался вечером 1 сентября от онкологического заболевания.

Как сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы, председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, вопрос об установке памятной таблички рассмотрят в Мосгордуме.

"Он очень много сделал для театра, для Щепкинского училища, для учеников, для кино. Конечно, обсудим, наверняка поступят предложения об установке таблички от театра и жителей дома", - сообщил Герасимов.

Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался сегодня в Москве после болезни на 77-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра. В феврале 2019 года артист рассказал, что у него диагностировали онкологию.

Клюев был художественным руководителем двух курсов ВТУ имени Щепкина, заведующим кафедрой мастерства актера. Входил в правление Гильдии актеров кино России. В кинематографе актер дебютировал в 1968 году, будучи студентом театрального училища. Но известность ему принесла роль графа Рошфора в музыкальной телеэпопее "Д’Артаньян и три мушкетёра".

В начале 1980-х Клюев снялся в ряде фильмов из серии "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", сыграв брата знаменитого сыщика. В общей сложности Борис Клюев снялся более чем в 120 художественных фильмах и телесериалах. Дата прощания и похорон будет известна позже.

Борис Клюев в программе "Мой герой"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"