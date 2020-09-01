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Названа причина смерти Бориса Клюева

22:45
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Также стало известно место прощания с актером

Народный артист России, ведущий актер Малого театра Борис Клюев умер из-за онкологического заболевания. Причину смерти сообщила "Московскому комсомольцу" директор Малого театра Тамара Михайлова.

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Памяти Бориса Клюева
Скончался народный артист России Борис Клюев

Актер умер во вторник на 77-м году жизни. Прощание с ним пройдет в Малом театре, дата пока неизвестна.

Клюев был художественным руководителем двух курсов ВТУ имени Щепкина, заведующим кафедрой мастерства актера. Входил в правление Гильдии актеров кино России.

В кинематографе  актер дебютировал в 1968 году, будучи студентом театрального училища. В общей сложности Борис Клюев снялся более чем в 120 художественных фильмах и телесериалах.

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Борис Клюев
Борис Клюев
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