Шкатулку с сердцем бельгийского мэра нашли в фонтане

Орган был заспиртован
В бельгийском городе Вервье во время реставрации фонтана нашли коробку с сердцем первого мэра города Пьера Давида.
Сердце сохранилось в емкости со спиртом, которую запечатали в цинковый ящик, пишет BBC. Ящик был вмурован в подножие фонтана, получившего имя самого Пьера Давида, в конце XIX века.
Таким образом подтвердилась городская легенда о том, что "в сердце города лежит настоящее человеческое сердце".
Шкатулку изъяли из фонтана и выставили в Городском музее изобразительных искусств.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"