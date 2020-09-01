ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шкатулку с сердцем бельгийского мэра нашли в фонтане

22:56
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Орган был заспиртован

В бельгийском городе Вервье во время реставрации фонтана нашли коробку с сердцем первого мэра города Пьера Давида.

Сердце сохранилось в емкости со спиртом, которую запечатали в цинковый ящик, пишет BBC. Ящик был вмурован в подножие фонтана, получившего имя самого Пьера Давида, в конце XIX века.

Таким образом подтвердилась городская легенда о том, что "в сердце города лежит настоящее человеческое сердце".

Шкатулку изъяли из фонтана и выставили в Городском музее изобразительных искусств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Ларец
Ларец
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.