Шкатулку с сердцем бельгийского мэра нашли в фонтане

Орган был заспиртован

В бельгийском городе Вервье во время реставрации фонтана нашли коробку с сердцем первого мэра города Пьера Давида.

Сердце сохранилось в емкости со спиртом, которую запечатали в цинковый ящик, пишет BBC. Ящик был вмурован в подножие фонтана, получившего имя самого Пьера Давида, в конце XIX века.

Таким образом подтвердилась городская легенда о том, что "в сердце города лежит настоящее человеческое сердце".

Шкатулку изъяли из фонтана и выставили в Городском музее изобразительных искусств.

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