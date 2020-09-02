Процесс по делу Ефремова превратился в театр абсурда

Признавал актер вину или не признавал?

Из машины Ефремова не выводили, а если выводили, то не его. А если Ефремова, то не из машины. И так до бесконечности. Михаил Ефремов назвал фейком видео с места ДТП на Садовом кольце. Свидетельница происшествия сняла эти кадры.

Днем ранее Ефремов заявил, что видео, где он признает вину, отредактировали, поменяв его смысл на противоположный. То есть сначала признавал, потому что общественность так хотела. А потом оказалось, что нет, не было признания! Весь процесс, который многим представляется театром абсурда, сплошная цепь импровизаций. Появление тайных свидетелей защиты, которым противостоят явные свидетели обвинения. Взаимные выпады защитников.

Видео, снятое свидетелем на месте ДТП, адвокат потерпевших Добровинский требует приобщить к делу. Адвокат Пашаев резко против, такое и смонтировать можно. Но ролик к делу приобщили.

Главная интрига – был Ефремов за рулем, или сидел на пассажирском сиденье? Признавал вину или не признавал? У журналистов, освещающих процесс, часто возникает ощущение абсурдности происходящего. И интернет-источники выдают новую сенсацию, вполне вписываясь в стилистику этого дела.

Адвокат Эльмар Пашаев требует провести экспертизу подлинности самого Ефремова. Цитируют якобы брошенную им фразу. Для того, чтобы установить факт подмены, необходима экспертиза. Процитированное заявление Пашаева, конечно, откровенный фейк. В этом деле вообще часто появляется ощущение, что в действительности все не так, как на самом деле.

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