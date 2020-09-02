Протесты BLM в США показали недееспособность демократов

Своим мнением поделился политолог Сергей Судаков

Какие козыри дает Дональду Трампу разгул насилия на улицах американских городов? Способен ли действующий глава Белого дома применить грубую силу против погромщиков и мародеров? И какие контраргументы могут взять на вооружение теряющие очки демократы? Об этом шла речь в программе "События. 25-й час".

На вопросы Алексея Фролова ответил политолог-американист, член-корреспондент академии военных наук Сергей Судаков.

"Трамп дал возможность попылать этим пожарам. Эти пожары, которые пылали в основном в демократических штатах, показали недееспособность демократической системы. Он сейчас смело может заявлять, что демократы не смогли отработать даже низовой конфликт", - рассказал Сергей Судаков.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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