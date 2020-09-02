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Протесты BLM в США показали недееспособность демократов

09:03
  • среда
  • 02 сентября 2020

Своим мнением поделился политолог Сергей Судаков

Какие козыри дает Дональду Трампу разгул насилия на улицах американских городов? Способен ли действующий глава Белого дома применить грубую силу против погромщиков и мародеров? И какие контраргументы могут взять на вооружение теряющие очки демократы? Об этом шла речь в программе "События. 25-й час".

На вопросы Алексея Фролова ответил политолог-американист, член-корреспондент академии военных наук Сергей Судаков.

"Трамп дал возможность попылать этим пожарам. Эти пожары, которые пылали в основном в демократических штатах, показали недееспособность демократической системы. Он сейчас смело может заявлять, что демократы не смогли отработать даже низовой конфликт", - рассказал Сергей Судаков.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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