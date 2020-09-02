В России приготовились к приходу тайфуна "Майсак"

Группировка спасателей усилена

Дальний Восток готовится к приходу мощного тайфуна "Майсак". В МЧС предупредили, что так называемая нагонная волна может достигнуть 6 метров. Ожидается и ураганный ветер, передает "ТВ Центр".

В регионе усиливают группировку спасателей, они находятся в режиме повышенной готовности. На территории федерального округа сейчас и так непростая паводковая обстановка, вызванная сильными дождями. В пяти субъектах – Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Еврейской автономной областях - остаются подтопленными 14 населенных пунктов и несколько участков автомобильных дорог. Сотрудники МЧС ведут аварийно-восстановительные работы.

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