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Трамп назвал беспорядки в США "внутренним терроризмом"

09:17
  • среда
  • 02 сентября 2020

Президент посетил Кеноши

Власти США никогда не уступят толпе, устраивающей погромы. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время посещения Кеноши, который еще недавно был охвачен массовыми беспорядками, передает "ТВ Центр".
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В ходе поездки Трамп осмотрел город, который буквально превратился в руины. Поводом для погромов стало ранение полицейским афроамериканца Джейкоба Блейка. То, что на пострадавшего был выписан ордер на арест и он оказывал сопротивление при задержании, протестующих не остановило. Глава Белого дома подверг критике действия мэра-демократа и обвинил его в поддержке радикальных анархистов. А сотрудников нацгвардии, которые помогли установить в городе порядок, президент США назвал храбрыми и замечательными людьми.

"Это не мирные протесты, а настоящий внутренний террор. Моя администрация координировала действия с властями штата, чтобы в случае ухудшения ситуации очень быстро развернуть здесь войска Нацгвардии и остановить насилие. Я решительно поддерживаю введение силовиков и в другие города, где проходят беспорядки. Кроме того, мы должны оказать полиции дополнительную поддержку", - заявил Трамп.

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