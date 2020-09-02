Мишустин выделил на выплаты врачам и соцработникам 22 миллиарда

Стимулирующие выплаты продлены до конца лета

Медицинские и социальные работники получат стимулирующие выплаты в рамках борьбы с COVID-19. Распоряжение о выделении дополнительных средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"На выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом, будут выделены дополнительные средства. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что на поддержку медицинских работников направят еще почти 22 миллиарда рублей. Свыше 1,8 миллиарда рублей пойдет на поддержку работников социальных учреждений – таких, как дома престарелых и интернаты для инвалидов. В кабмине напомнили, что там действует особый режим работы из-за ситуации с коронавирусом: сотрудникам приходится проживать в учреждении на протяжении смены, которая длится 14 дней.

Стимулирующие выплаты для медиков, которые работают с коронавирусными пациентами, были установлены с апреля на три месяца. Для младшего медперсонала выплаты начинаются от 25 тысяч рублей, врачи могут получить до 80 тысяч.

В конце августа вице-премьер Татьяна Голикова попросила президента России Владимира Путина продлить до сентября дополнительные выплаты медикам, работающим с больными COVID-19. Средства выделяются из резервного фонда правительства.

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