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Минобороны рассекретило документы о завершении Второй мировой войны

08:24
  • среда
  • 02 сентября 2020

Архив рассказывает о боях на Дальнем Востоке

Журналы и схемы боевых действий, наградные листы,  приказы, и редкие фотографии представило Минобороны на своём сайте в разделе "Закономерный финал", который посвящен завершению Второй мировой войны.

2 сентября 1945 года закончился крупнейший военный конфликт в истории человечества. Решающий вклад в победу над общемировым врагом внесла Красная армия. Она провела на Дальнем Востоке три завершающих операции - Маньчжурскую, Южно-Сахалинскую и Курильскую. О них подробно и рассказывают опубликованные рассекреченные документы, передает "ТВ Центр".

Особый интерес вызовут уникальные фотографии времен советско-японской войны, информационные сводки и газетные публикации 45-го года. На сайте можно в деталях узнать, как красноармейцы проявляли массовый героизм, а японские захватчики устраивали провокации и совершали зверства при отступлении. Также обнародованы подробности переговоров о капитуляции союзников фашистской Германии.

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