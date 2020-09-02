Российский военный оркестр выступил для семей погибших жителей Латакии

Им привезли гуманитарную помощь

Сотрудники Российского Центра по примирению провели гуманитарную акцию в одном из посёлков сирийской провинции Латакия. Он не был захвачен боевиками, на защиту встали местные жители. Многие из них погибли. Сейчас их семьям наши военные привезли продуктовые наборы.

Горная Латакия, селение Федре - одно из сотен подобных в этой части Сирии. Здесь не было боевиков во время войны, но она все равно оставила глубокие раны, прежде всего, в душах жителей.

"Мой сын Айхам Маннаа погиб во время боев в Хаме. Прошло уже несколько лет, но боль не утихает. Вот сейчас говорю с вами, а слезы сами наворачиваются на глаза. Поэтому когда мне особенно тяжело, я пою. Пою о сыне, о дружбе России и Сирии", - говорит житель селения Джихад Маннаа.

В небольшом Федре семей, которые потеряли своих близких на войне, около 50. Они часто собираются вместе. На этот раз повод особый - Российский центр по примирению враждующих сторон привез продукты и неожиданный сюрприз. Очередная гуманитарная акция в провинции Латакия. На столах - традиционные пакеты с продуктовыми наборами. Но есть и необычный момент - впервые в акции принимает участие оркестр авиабазы Хмеймим.

Музыка непривычная для слуха сирийцев, тем не менее, им явно понравилась. Зрители импровизированного концерта собрались даже на балконах ближайших домов. А вездесущие мальчишки принялись делать селфи с музыкантами. Пока взрослые говорили о серьезном и непростом.

"Мой сын Мухаммад Хайдар погиб в Дамаске в районе "Черный камень" в 2012 году. Так я осталась без сына, а четверо детей без отца. И теперь мы живем одной семьей, чтобы поддерживать друг друга. Конечно, трудно, но справляемся. А еще я хочу почтить память российских солдат, которые погибли в Сирии", - рассказала жительница селения Федре Нежуа Азиз Джумаа.

Наши военные привезли в Федре не только продукты, но и русские пироги и булочки. Они особенно понравились детям. Но и когда угощения закончились, а продукты были розданы, люди не спешили расходиться.

"Было выдано 440 продуктовых наборов. Люди, судя по взглядам, добрые, отзывчивые. Пытались что-то сказать. Но, к сожалению, языковой барьер. Но эмоционально, я видел, что люди рады, люди нас любят, люди нас ждут", - заявил представитель Центра примирения враждующих сторон в САР Максим Ерофеев.

Начиная с 2016 года Российский центр по примирению враждующих сторон провел уже более 2000 гуманитарных акций по всей Сирии. И эта работа продолжится до тех пор, пока люди будут нуждаться в помощи.

Алексей Платонов, Владимир Черных. "ТВ Центр", провинция Латакия, Сирия.

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