Названы правила въезда в Грецию для россиян

Греки ждут туристов из России

С 7 сентября Греция откроет границы для россиян. Пока в страну будут пускать по 500 человек в неделю через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

Чтобы попасть в Грецию, у российского гражданина должна быть при себе справка на английском языке, полученная в сертифицированной лаборатории не более чем за 72 часа до вылета. В ней должно быть указано, что человек не болен COVID-19.

"Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку. В случае нарушения этого обязательства они несут обязанность репатриировать пассажира за свой счет", - говорится в постановлении греческих властей, передает РИА Новости.

За день до прибытия в Грецию россиянин обязан заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные на греческой территории. При этом у него должна быть квитанция бронирования гостиницы или другие документы с указанием временного места жительства в Греции.

Если у туриста возьмут выборочный тест на COVID-19 в Греции, то ему запрещено покидать место своего нахождения до получения результатов. В противном случае его оштрафуют на пять тысяч евро (439 тысяч рублей).

Это постановление действует с 7 по 21 сентября.

Напомним, что сейчас россияне могут летать в Великобританию, Турцию, Танзанию, Швейцарию, Киргизию, Молдавию и Черногорию.

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