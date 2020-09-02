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Жириновскому сделали прививку от COVID-19

08:27
  • среда
  • 02 сентября 2020

Политик давно заявлял о намерении опробовать препарат лично

Владимир Жириновский сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе ЛДПР. 74-летний лидер партии неоднократно заявлял, что готов в числе первых пройти вакцинацию от COVID-19.
Стало известно, когда начнется вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве

"Владимир Жириновский одним из первых в мире сделал прививку с вакциной от коронавируса. Лидер ЛДПР стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России", - сказано в сообщении.

В партии добавили, что вторую часть вакцины политик получит спустя три недели после первой – в конце сентября. Затем врачи в течение полугода будут наблюдать за его здоровьем, передает РИА Новости.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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