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Россиянам рассказали об опасности осенних парков

08:40
  • среда
  • 02 сентября 2020

С виду безобидная прогулка может довести до болезни

Осенью простая прогулка в парке даже в сухую и теплую погоду может стать причиной заражения ОРВИ или гриппом. Терапевт Людмила Лапа объяснила, каким образом осенний променад может спровоцировать сезонные заболевания.

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Врач рассказала, что осень – опасная пора для аллергиков. Усугубляет ситуацию то, что по времени это совпадает с сезоном вирусных инфекций.

"Осенью нужно быть осторожными с парками, потому что сейчас практически 50% аллергиков ‒ это скрытые аллергики. Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, грибковые инфекции, те самые, которые провоцируют аллергию или гиперреакцию иммунной системы. Грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает", - заявила Лапа.

Терапевт добавила, что не менее внимательными осенью должны быть люди, страдающие сахарным диабетом. Сахар также может стать причиной появления воспалений на слизистых и коже, что является благоприятной средой для вирусных инфекций, передает Радио Sputnik.

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