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Раскрыта главная опасность постоянно включенного Bluetooth

08:53
  • среда
  • 02 сентября 2020

Это касается личных данных

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что постоянно включенный Bluetooth является находкой для мошенников. 
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"Возможность взлома Bluetooth может подвергнуть опасности любую информацию, хранящуюся на устройстве (фотографии, электронные письма, тексты). Кроме этого злоумышленник сможет получить контроль над устройством и отправлять на него нежелательные данные", - сказал Тимофеев агентству "Прайм"

По его словам, с помощью специальной аппаратуры хакеры могут подслушать разговор человека, который использует Bluetooth-гарнитуру. 

Телефон с постоянно включенным Bluetooth быстрее разряжается, напомнил эксперт. 

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