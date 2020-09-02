Раскрыта главная опасность постоянно включенного Bluetooth

Это касается личных данных

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что постоянно включенный Bluetooth является находкой для мошенников.

"Возможность взлома Bluetooth может подвергнуть опасности любую информацию, хранящуюся на устройстве (фотографии, электронные письма, тексты). Кроме этого злоумышленник сможет получить контроль над устройством и отправлять на него нежелательные данные", - сказал Тимофеев агентству "Прайм".

По его словам, с помощью специальной аппаратуры хакеры могут подслушать разговор человека, который использует Bluetooth-гарнитуру.

Телефон с постоянно включенным Bluetooth быстрее разряжается, напомнил эксперт.

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