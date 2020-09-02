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Соловьев обнаружил доказательство виновности Ефремова в ДТП

08:50
  • среда
  • 02 сентября 2020

Актер уверяет, что не помнит подробностей аварии

Телеведущий Владимир Соловьев заметил на снимках с места смертельного ДТП на Садовом кольце след от ремня безопасности на шее Михаила Ефремова. Отпечаток находился на левой стороне шеи актера, что исключает возможность нахождения Ефремова на пассажирском сидении.

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В эфире своего шоу журналист продемонстрировал фотографию, на которой у актера четко видно расположение гематомы. Соловьев заявил, что такая травма возможна лишь в том случае, если ремень безопасности крепится сверху слева – это сиденье водителя и место за ним. При этом за все время с момента аварии не было ни одной теории о том, что Ефремов мог ехать на заднем сидении.

"То есть характер травмы на шее господина Ефремова показывает, что он не мог находиться на пассажирском сиденье ни при каких обстоятельствах", - резюмировал телеведущий. Он добавил, что его предположения не убедили адвоката артиста. "Право, лево, какая разница?" - заявил Пашаев.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. Следующее слушание по делу Ефремова перенесли на 31 августа из-за отказа актера от услуг своего адвоката. Однако в последствии Ефремов заявил о желании вновь сотрудничать с Эльманом Пашаевым.

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