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РЖД начала тестирование поездов с искусственным интеллектом

08:34
  • среда
  • 02 сентября 2020

Число ЧП из-за человеческого фактора будет сведено к минимуму

Россия станет первой страной, которая приспособила нейросети для снижения аварийности при железнодорожных перевозках. "Российские железные дороги" приступили к тестированию поездов с искусственным интеллектом. Это должно свести к минимуму число ЧП из-за человеческого фактора.
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Подобная технология не применяется нигде в мире, сообщила директор компании-разработчика Ольга Ускова. "Мы уже сделали 10 опытных локомотивов, они поступили на тестирование в РЖД. Сейчас проходит один из этапов испытаний для сертификации продукта… Искусственный интеллект должен свести к минимуму число ЧП из-за человеческого фактора, он не даст человеку совершить ошибку", - сказала Ускова.

Локомотивы оснащены комплексом Cognitive Rail Pilot. Он позволяет обнаружить на железной дороге другие составы, стрелки, пути, людей, светофоры. Искусственный интеллект оценивает обстановку и выдает машинисту предупреждающие об опасности сигналы. Если же машинист не реагирует, комплекс сам принимает необходимые решения, передает ТАСС.

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