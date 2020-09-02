Россиян научили выбирать мед

При неправильном хранении сладкое лакомство может потерять свою пользу

При покупке меда велик риск нарваться на подделку и вместо полезного продукта получить фальшивку. В Роскачестве объяснили, как выбрать качественный мед и как его хранить, чтобы продукт не утратил целебных свойств.

"У каждого сорта меда своя окраска: у цветочного – светло-желтая, у липового – янтарная, у гречишного – коричневая. Возможны различные оттенки, но натуральный мед всегда прозрачен", - рассказали эксперты. Они отметили, что натуральный мед не обязательно должен быть жидким – он может оказаться и закристаллизованным. Но чем больше в продукте фруктозы, тем медленнее проходит процесс кристаллизации.

В домашних условиях поддельный мед можно обнаружить, если добавить в него каплю йода. В фальшивом продукте он быстро посинеет, что означает наличие в составе крахмала.

Также стоит избегать прошлогоднего меда, который растопили для придания "товарного вида". Это приводит к образованию канцерогена оксиметилфурфурола. "По европейскому законодательству допустимо присутствие 40 миллиграмм оксиметилфурфурола в одном килограмме продукта. По российскому стандарту – 25 миллиграмм на один килограмм: это самый строгий норматив в мире", - предупредила замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

Мед лучше хранить в темном прохладном месте при температуре не выше +20 градусов. В плотно закрытой таре его можно держать 1 год, в герметичной емкости – 2 года. Кислый неприятный привкус свидетельствует о том, что начался процесс брожения, выраженный карамельный вкус - о том, что мед подвергался перегреву.

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