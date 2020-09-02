Актриса Ирина Печерникова умерла за день до своего дня рождения

Ей было 74 года

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова скончалась вечером 1 сентября в Москве.

Нина Давыдова, подруга Печерниковой, подтвердила информацию о ее кончине. "Причина смерти пока неизвестна, мы ждем полицию", - цитирует Давыдову mk.ru.

По некоторым данным, в последнее время Ирина Печерникова болела и почти не появлялась на публике. 2 сентября ей могло бы исполниться 75 лет.

Печерникова снялась в таких фильмах, как "Доживем до понедельника", "Любовь к трем апельсинам", "Города и годы", "Два капитана", "Человек меняет кожу". В 2019 году она вместе с Вениамином Смеховым сыграла в картине "Земля Эльзы".

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