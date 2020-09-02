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Эксперт объяснил, за что банк может заблокировать счет клиента

09:39
  • среда
  • 02 сентября 2020

Лишиться доступа к деньгам можно по нескольким причинам

Блокировка банковского счета может стать результатом сразу нескольких вариантов развития событий. Экономист Дмитрий Ферапонтов объяснил, за что банк может заблокировать деньги.
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Ферапонтов рассказал, что в большинстве случаев блокировка происходит из-за налоговых или судебных решений, а также в целях безопасности, передает агентство "Прайм".

"К примеру, счет может быть заблокирован из-за подозрительных операций, когда система или принятый протокол действий "автоматически" определяет операции или группу операций как потенциально опасные. В этом случае клиент может сам удаленно (через call-центр) или посетив офис, подтвердить операции и их "безопасность", а банк, в свою очередь, снимет блокировку", - отметил экономист.

Если же проводимые операции нарушали федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", то для разблокировки счета устных заверений будет недостаточно. Чтобы вернуть доступ к своим средствам, в банк придется предоставить документы и договоры, разъясняющие операции по счету.

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