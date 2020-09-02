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Россиянам объяснили правила поведения при встрече с медведем

09:45
  • среда
  • 02 сентября 2020

Главное – не паниковать

Россияне, желая поскорее отвлечься от "карантинного" лета, активно исследуют ближайшие леса в поисков грибов и ягод – или просто новых впечатлений. Однако лесные прогулки могут оказаться опасными: июль-август – время гона у медведей. В МЧС объяснили, как избежать атаки лесного ревнивца, решившего, что вы посягнули на его территорию.
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Хозяин леса не любит громких звуков. Когда движетесь по тропе, разговаривайте, пойте, стучите камнем о камень – даже топота ног может быть достаточно, чтобы медведь ушел в сторону. Удержат зверя на расстоянии костер и компания в лагере.

Лагерь надо разбивать вдали от троп. И ни в коем случае не оставлять пищевых отходов на месте отдыха и на тропинках, где ходят люди. На случай, если встречи избежать не удалось, есть особые рекомендации.

"Самое главное - не паниковать ни при каких условиях. Медведь не любит сталкиваться со всем, что больше него, поэтому есть такой способ отпугнуть медведя: поднимите рюкзаки над собой или сбейтесь в плотную группу, или, например, встаньте на плечи друг другу, распахните куртки... Если он продолжает приближаться, следующее средство - бросить в него камешек", - советуют в МЧС.

Если уже нет сомнений, что зверь атакует, надо упасть, свернуться клубком и притвориться мертвым. Оставайтесь в таком положении как можно дольше – медведь прекращает атаку, если почувствует, что угроза устранена, приводит рекомендации спасателей РИА Новости.

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