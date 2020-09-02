Рассекречены документы о зверствах японцев во время Второй мировой

Есть свидетельства о пытках и жестоких убийствах японскими военными политзаключенных

Ровно 75 лет назад завершилась самая кровопролитная война - Вторая мировая. К этой дате Министерство обороны рассекретило уникальные документы о ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции. На сейте ведомства появился новый мультимедийный раздел - "Закономерный финал", где опубликованы свидетельства подвигов красноармейцев.

Две сотни советских пушек – на километр фронта. Такого ураганного артиллерийского огня Квантунская армия в Маньчжурии выдержать не могла. Войска Забайкальского фронта под командованием маршала Родиона Малиновского за первые же дни операции продвинулись на сотни километров. При поддержке китайских партизан им приходилось преодолевать горы и болота, форсировать полноводные реки. Анатолию Федотовичу Лаврову 94 года, но ветеран в деталях помнит свое боевое крещение. За то сражение он награжден медалью "За отвагу".

"Японцы подорвали мост, чтобы не переправились наши войска. И я залег с пулеметом для того, чтобы наши войска стали на лодках переправляться на ту сторону. А японские войска шквальный огонь открыли. Я засек пулеметчика японского - сразу туда очередь дал. Заглохло. Затем их пехота пошла, я с пулемета строчил, как мог", - рассказал ветеран Великой Отечественной войны.

Освобождая Китай, Корею, Южный Сахалин и Курилы, Красная армия с боями взяла 17 укрепрайонов врага. Некоторые доты казались неприступными.

Примета времени - на Дальнем Востоке многие бойцы Красной армии повторили знаменитый подвиг Александра Матросова. В подшивке наградных листов можно прочитать: "9 августа 45-го года во время наступления на высотку "Колпак" продвижение бойцов вперед задерживалось ураганным пулеметным огнем неприятеля. Не обращая внимания на тяжелое ранение, красноармеец Георгий Евдокимович Попов решительно ринулся вперед и, не щадя жизни, закрыл грудью амбразуру". За героический подвиг ему присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно".

Неприятель отвечал фанатичным сопротивлением. При каждой Квантунской пехотной дивизии – батальон Тэйсинтай, то есть добровольцев-смертников.

"В документах имеются сведения, что они обвязывали по нескольку человек. То есть делали такую единую связку из японцев. Навешивали на них взрывчатку и отправляли такую живую связку на наши танки. В большое массовое скопление наших военнослужащих", - говорит главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны Валерия Каяева.

Опубликованные Минобороны документы свидетельствуют о пытках и жестоких убийствах японскими военными политзаключённых. А также о провокациях с целью опорочить Красную Армию.

Ровно через 10 дней после начала Маньчжурской операции – весь мир назовёт её образцовой – бойцы миллионной Квантунской армии начали массово сдаваться в плен. Японцы оставляли оккупированные города и провинции. Накануне памятной даты прошел российско-китайский телемост.

"Историки единодушны во мнении, что своевременная помощь советских вооруженных сил позволила приблизить победу в освободительной антияпонской войне китайского народа и существенно уменьшить потери союзников и мирного населения", - отметил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

На территории Китая покоится прах 15 тысяч красноармейцев. Продолжаются поисковые работы. Только за последние годы там установили более 1800 имен советских бойцов, погибших при освобождении Маньчжурии.

Егор Киселёв, Ольга Скрипникова, Александр Ивановский, Сергей Дробышев, "ТВ Центр".

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