Лидеры протестов в Белоруссии надеются на помощь Запада

Тихановская - главный политический козырь всей Прибалтики

От лидеров протестного движения в Белоруссии всё чаще звучат угрозы привлечь помощь западных партнеров. Хотя их вмешательство и так очевидно. Но когда Польша и Прибалтика перешли на язык ультиматумов и ввели санкции, в Минске обозначили, какими могут быть ответные меры.

Эта ночь в Белоруссии прошла спокойно. Митинги, которые оппозиция провела накануне, закончились быстро - люди начали расходиться ещё засветло, передает "ТВ Центр". Раскола в обществе, которого добиваются провокаторы, не будет. Плясать под дудку Запада Минск тоже не собирается. Это основной тезис Александра Лукашенко.

Активнее всех своё недовольство результатами выборов высказывают Польша и страны Прибалтики, запретившие въезд 30 гражданам Белоруссии во главе с президентом Александром Лукашенко. В Минске тоже готовы перейти на язык ультиматумов. В МИД республики подчеркнули: любые попытки других стран диктовать свои условия приведут к эффекту бумеранга.

Александр Лукашенко уже заявил, что такими ответными мерами могут стать, в частности, закрытие воздушного коридора для всех стран, которые введут санкции в отношении Минска - с полным запретом полётов над территорией Белоруссии.

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская с каждым днём всё больше укрепляется в статусе главного политического козыря всей Прибалтики. В Вильнюсе всячески делают акцент на том, что женщина вынужденно находится у них. Интервью с ней стремятся взять все местные СМИ. Тихановская подчёркивает: разбираться с тем, что сейчас происходит в республике, должны исключительно граждане. Но тут же заявляет о готовности обратиться за поддержкой к Старому свету.

Похоже, помощь оппозиции готовы оказать и за океаном. Агентство "Рейтерс" со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте сообщает: правительство США готовится вводить санкции против семерых белорусских госслужащих. В Белом доме уверены, что эти люди причастны к фальсификациям на президентских выборах и насилию над протестующими. Более того, этот же источник говорит и о санкциях, которые Соединённые Штаты могут в перспективе ввести против России в случае "открытого вмешательства" в политическую ситуацию в Белоруссии. Видимо, в Вашингтоне забыли, что статус главных любителей активно лезть в чужие дела давно закреплён за ними.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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