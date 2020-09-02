В США на фоне протестов резко выросли продажи оружия

Президент США назвал беспорядки в стране "внутренним терроризмом"

Ввести Нацгвардию в каждый населённый пункт, охваченный беспорядками, пообещал президент США. Во время посещения пострадавшего от волнений города Кеноши Дональд Трамп заявил: межрасовые столкновения - это результат политических провокаций. Впрочем, точку зрения главы государства разделяют не все.

В строгом костюме и неизменном красном галстуке Дональд Трамп осматривает то, что еще недавно было мебельным магазином. За десять дней беспорядков в штате Висконсин целые районы - в руинах, на автостоянках - груды искореженного металла. Убиты уже два человека, задержаны около 200. Таков, по мнению президента, результат политических провокаций.

"Безрассудные, крайне левые политики продолжают настаивать, что наши правоохранительные органы являются репрессивными и расистскими. Представьте, что у вас есть несколько гнилых яблок, но это же не весь урожай! Остальные, добросовестные офицеры, с безупречным послужным списком, находятся под огромным общественным давлением", - сказал Трамп.

Под таким давлением, по мнению Трампа, оказались и полицейские, которые стреляли в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Жестокость при задержании спровоцировала новый всплеск массовых беспорядков. Остановить погромы удалось лишь после того, как Трамп ввёл в штат Национальную гвардию. Которую и приехал лично поблагодарить за службу, полиции города пообещал миллион долларов. А вот к пострадавшему и парализованному Блейку, как ожидали некоторые сторонники движения "Блэк лайвс мэттер", глава государства так и не заглянул.

Губернатор Висконсина и мэр Кеноши - оба демократы - откровенно просили Трампа отказаться от поездки. Однако обойти, а точнее "объехать" стороной вечно колеблющийся штат в своём предвыборном турне кандидат просто не мог. Именно голоса Висконсина в прошлый раз, считают политологи, привели Трампа в Белый дом. Вот и сейчас, судя по тому как провожают кортеж президента, борьба развернётся за каждого избирателя.

Правосудия и мира вот уже почти сто дней подряд требуют жители Портленда. С наступлением ночи город превращается в настоящее поле боя. На днях погромщики заблокировали даже дом мэра. Однако тот по-прежнему отказывается принимать помощь Нацгвардии, объясняя тем, что Орегон - штат демократический. Впрочем, такая демократия едва ли напоминает "американскую мечту".

За последние месяцы в США зафиксирован рекордный рост продаж оружия. Самым "кровавым" штатом сегодня называют Чикаго. По данным ФБР, банды преступников начали настоящую охоту на полицейских. Только за выходные в уличных перестрелках там погибли 10 человек, больше полусотни ранены. И чем ближе выборы, тем сложнее остановить массовое насилие.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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