Восхождение совершили 10 человек

Финалисты конкурса "Лидеры России" водрузили на Эльбрусе Знамя Победы. Из 100 претендентов в состав экспедиции вошли 10 человек - те, кто на отборочном этапе показал лучшие результаты по физической подготовке.

В пути команду сопровождали инструкторы. А на одной из точек маршрута к ним присоединился Герой России лётчик-космонавт Сергей Рязанский. Восхождение приурочили к 75-ой годовщине окончания Великой Отечественной войны. По словам участников, экспедиция стала настоящей проверкой лидерских качеств.

"Мне было очень приятно находиться в этой команде. Очень приятно было восходить с ней вместе на эту гору. Преодолевать какие-то совместные трудности", - отметил суперфиналист конкурса "Лидеры России 2020" Александр Пахоруков.

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