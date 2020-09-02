В России стартовала акция "Великое кино Великой страны"

Пандемия внесла коррективы в ее проведение

2 сентября по всей России стартует акция "Великое кино Великой страны". В этом году она проходит в два этапа, передает "ТВ Центр".

Первый состоялся 22 июня, но из-за пандемии показы прошли только в некоторых регионах. В списке фильмов - документальная лента "Простые главные слова", где актёры читают стихотворения поэтов, погибших на фронте. Ну а главная кинокартина - "Судьба человека" Сергея Бондарчука. Организаторам важно показать, как видят войну режиссёры, которые сами воевали.

"Для меня принципиальным моментом стало участие, видимо, этих кинематографистов в Великой Отечественной войне, потому что они совершенно другими глазами смотрят на происходящие события, на то, что они рассказывают. Там по-другому выглядят взрывы, по-другому смотрит массовка на нас с экрана и возникает какое-то другое ощущение какой-то правды, страшной правды", - рассказал актёр, продюсер, художественный руководитель акции Сергей Жигунов.

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