Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Евы Корячко

Девочке требуется срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita собрал средства на лечение пятилетней Евы Корячко из Омска. Ее историю мы рассказывали накануне.

У девочки - остеосаркома с редкой локализацией на голеностопном суставе. Ева прошла два курса химиотерапии, и теперь ей срочно требуется операция по удалению опухоли и установке индивидуального раздвижного эндопротеза. Он стоит миллион 650 тысяч рублей - эти деньги удалось собрать благодаря неравнодушным телезрителям.

Слова благодарности от мамы Евы: "Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Сердечно благодарим Вас за оказанную материальную помощь, которая была необходима нам, как воздух! Благодаря ей нашу Евочку прооперируют и установят ей эндопротез, который позволит дочке быть полноценным ребенком. Наша самая заветная мечта – чтобы наша Евочка начала ходить! Огромное материнское спасибо всем, кто не остался равнодушным к нашей беде и помог нам закрыть сбор! Низкий поклон! С уважением, мама Евы".

Но подопечных у фонда WorldVita еще много. И они остро нуждаются в нашей помощи. Сделать это очень просто. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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