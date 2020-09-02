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Актера Юрия Шлыкова избили за замечание о мусоре в подъезде

09:56
  • среда
  • 02 сентября 2020

Виновники драки задержаны

Вечером во вторник, 1 сентября, 67-летнего актера Юрия Шлыкова избили в подъезде его дома в Москве. 
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Инцидент произошел около 22:00. Гулявший с собакой Шлыков увидел у подъезда строительный мусор. Он сделал замечание грузчикам, которые заносили в дом какие-то вещи. 

Во время перепалки один из рабочих обматерил заслуженного артиста России. После этого Юрий Шлыков попытался не пустить грузчиков в лифт. "За что я получил вперед удар. Затем началась потасовка, потом меня стали бить ногами", - цитирует его 5-tv.ru

По его словам, агрессивного мужчину пытался оттащить от него коллега. Но спасти Шлыкова смогла только соседка, которая образумила грузчика. "Эта женщина спасла меня от больших побоев", - сказал актер Telegram-каналу Mash.

На место происшествия вызвали полицию. Грузчиков доставили в ОМВД Хамовники. Юрий Шлыков отказался ехать в участок. 

Юрий Шлыков сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Настройщик", "Чеховские мотивы", "Тайны госпожи Кирсановой", "Инспектор Лосев".

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