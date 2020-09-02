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В России могут запретить фотографировать книги до покупки

09:49
  • среда
  • 02 сентября 2020

Соответствующее постановление предложили в Минпромторге

В Минпромторге предложили запретить россиянам фотографировать в магазинах книги и другие печатные издания до их приобретения. Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
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С начала следующего года ряд нормативных актов, регламентирующих защиту прав потребителей, перестанут действовать. В связи с этим в ведомстве предложили новый проект правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, которые будут учитывать особенности реализации товаров в разных форматах торговли.

"В связи с развитием современных технологий и с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий предлагается запретить копирование и фотографирование печатных изданий на территории торговых объектов до их приобретения", - сказано в пояснительной записке.

Также в Минпромторге предложили изменить особенности продажи некоторых товаров, а общее число требований сократили в сравнении с нынешними.

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