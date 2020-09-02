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Полиция применила слезоточивый газ против митингующих в Бейруте

14:48
  • среда
  • 02 сентября 2020

В центр города стянули военную технику

В неспокойной обстановке проходит официальный визит в Ливан французского президента Макрона. В столкновения с полицией на улицах Бейрута пострадало уже больше 20 человек – как протестующих, так и стражей порядка, передает "ТВ Центр".
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Митингующие требуют проведения досрочных парламентских выборов и демократизации системы конфессионального управления страной. А также выражают несогласие с назначением на пост премьер-министра бывшего посла Ливана в Германии.

Изначально мирная акция протеста у здания парламента быстро переросла в беспорядки и столкновения с полицией. Активисты подожгли здание редакции газеты "Ан-Нахар". Разогнать собравшихся удалось только с помощью слезоточивого газа. И после того, как в столицу были стянуты армейские подразделения и военная техника.

На этом фоне президент Макрон предупредил руководство Ливана об опасности гражданской войны. И пообещал стране международную помощь в восстановлении экономики. Однако только в случае проведения реформ.

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