В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 1300 пациентов

Некоторые после выписки остаются под медицинским наблюдением

Столичные врачи за прошедшие сутки выписали из больниц более 1300 пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Отсутствие заболевания подтверждено специальными исследованиями, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1359 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 216742", - сообщила вице-мэр.

Некоторым пациентам и после выписки необходимо оставаться под медицинским наблюдением. Они получают от врачей соответствующие рекомендации. Ракова напомнила, что переболевшие коронавирусной инфекцией могут стать донорами плазмы – или же помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

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