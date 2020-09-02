Российские сенаторы прокомментировали слова Тихановской про Крым

Лидер белорусской оппозиции ответила, кому принадлежит полуостров

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Крым стал частью России вопреки международным нормам. Она отметила, что де-факто полуостров принадлежит России, но де-юре – Украине.

Российские сенаторы оценили слова Тихановской и сошлись во мнении, что таким образом она пытается угодить всем. Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал лидера белорусской оппозиции человеком, который стремится "усидеть на двух стульях". Он подчеркнул, что "крымчане во все времена стремились в Россию", а Украине полуостров достался несправедливо, передает РИА Новости.

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди предположила, что за подобными словами Тихановская прячет свои истинные политические взгляды. По ее мнению, вопрос принадлежности Крыма – своеобразная проверка для политиков на политическую независимость и приверженность демократическим принципам, Тихановская ее не прошла.

Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года в результате референдума. Большая часть жителей Севастополя и полуострова высказались за присоединение к России. Событиям предшествовал госпереворот на Украине. Киев до сих пор считает Крым своей территорией, эту позицию поддерживает часть других государств.

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