"Девочка с хачапури": Галкин с дочкой повеселились за завтраком

Лиза изобразила скульптуру
Телеведущий Максим Галкин показал забавное видео, на котором его дочь Лиза завтракает перед выходом в школу.
На опубликованном видео дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой застывает перед камерой с хачапури в руках. Она сидит за обеденным столом в школьной форме.
"Лиза у нас изображает скульптуру. Девочка с хачапури. Серов", - пошутил Галкин, чем рассмешил дочку.
Лиза поправила отца, сказав, что Валентин Серов написал картину "Девочка с персиками". Она предложила назвать ее девочкой с завтраком.
- Какая милая и красивая! - пишут в комментариях.
- Какая же она красавица.
- Артистка.
- Какая милашка!
- Кайфуша.
1 сентября Лиза и Гарри Галкины отправились в первый класс. Они прочитали со сцены стихотворения и под напутствие Аллы Пугачевой запустили в небо воздушные шарики. Примадонна так растрогалась, что даже прослезилась в объятиях мужа.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"