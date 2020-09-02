"Девочка с хачапури": Галкин с дочкой повеселились за завтраком

Лиза изобразила скульптуру

Телеведущий Максим Галкин показал забавное видео, на котором его дочь Лиза завтракает перед выходом в школу.

На опубликованном видео дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой застывает перед камерой с хачапури в руках. Она сидит за обеденным столом в школьной форме.

"Лиза у нас изображает скульптуру. Девочка с хачапури. Серов", - пошутил Галкин, чем рассмешил дочку.

Лиза поправила отца, сказав, что Валентин Серов написал картину "Девочка с персиками". Она предложила назвать ее девочкой с завтраком.

- Какая милая и красивая! - пишут в комментариях.

- Какая же она красавица.

- Артистка.

- Какая милашка!

- Кайфуша.

1 сентября Лиза и Гарри Галкины отправились в первый класс. Они прочитали со сцены стихотворения и под напутствие Аллы Пугачевой запустили в небо воздушные шарики. Примадонна так растрогалась, что даже прослезилась в объятиях мужа.

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