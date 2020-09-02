Сергунина: Более 75 тыс. бесплатных консультаций получили предприниматели

Им доступны онлайн-сервисы, горячие линии и образовательные проекты

Более 75 тысяч бесплатных консультаций получили столичные предприниматели с начала года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину. Она напомнила, что все ключевые городские программы для бизнеса этой весной перевели в дистанционный формат.

"Особое внимание уделялось информированию о льготах, субсидиях, грантах и других мерах поддержки. С начала года предприниматели получили больше 75 тысяч бесплатных консультаций и смогли поучаствовать более чем в 700 образовательных проектах", - сообщила Сергунина.

Московские предприниматели могут воспользоваться свыше 20 онлайн-сервисами, горячими линиями и образовательными проектами.

"Горячая линия для предпринимателей стала одним из главных инструментов поддержки бизнеса в период распространения коронавируса. С момента ее запуска специалисты обработали более 12 тыс. звонков", - рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Также для помощи бизнесу в апреле на сайте mbm.mos.ru появился проект "Коронавирус: важное для бизнеса". Там собраны все актуальные сведения об антикризисных мерах поддержки в Москве.

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