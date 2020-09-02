Шойгу призвал россиян оторваться от гаджетов

Из-за них жизнь "короткая и неподробная"

Президент Русского географического общества, министр обороны Сергей Шойгу призвал россиян чаще откладывать гаджеты в сторону и смотреть на окружающий мир своими глазами. Он заявил, что многие живут "коротко и неподробно" и назвал смартфоны главными врагами людей.

Шойгу отметил, что в современном мире гаджеты могут заменить собой даже реальное общение. "Человек зашёл на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал, что он эту страницу своей жизни, своих желаний перелистнул. Я свою задачу вижу в том, чтобы он понял, как много теряет. То, что он на экране увидел, — это ягодка на зубочистке, а в реальности там — ягодное поле, и туда надо ехать и смотреть", - сказал глава РГО.

Он добавил, что, благодаря огромному количеству информации, по большей части ненужной, у людей складывается впечатление, будто они живут полной и насыщенной жизнью, передает РИА Новости. Однако это не так, и сиюминутное информационное поле подменяет реальные события и эмоции, считает Шойгу.

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