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ФСБ пресекла деятельность 20 подпольных "оружейников"

10:35
  • среда
  • 02 сентября 2020

Закрыты 6 нелегальных мастерских

Шесть подпольных мастерских по переделке и модернизации оружия закрыты в результате операции ФСБ России. Привлечены к ответственности 20 нелегальных "оружейников", действовавших в десятке российских регионов.
Опубликовано видео спецоперации ФСБ в Ингушетии

"Федеральной службой безопасности пресечена преступная деятельность 20 жителей Республики Крым, Красноярского края, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта", - сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Сотрудники спецслужб изъяли 83 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В их числе автоматы "АКС-74У", "АК-103", пистолеты-пулеметы "ППШ" и "ППС", пистолеты и револьверы "ТТ", "Glock" и "Наган". У "оружейников" нашлись и гранаты, несколько тысяч патронов, штык-ножи и запчасти к различным видам оружия.

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