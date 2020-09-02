В России подтвердили еще 4952 случая заражения коронавирусом

Выздоровели 5464 человека

В России за минувшие сутки выявили 4952 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1005000.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 625. В Подмосковье заболели еще 158 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 115 человек с коронавирусом. Из них 12 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 17414 человек.

Вылечились от коронавируса 5464 человека, в том числе в Москве - 1359. Общее число выздоровевших достигло 821169.

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