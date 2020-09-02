Депутат МГД Семенников: Правила разумной осторожности помогут защититься от мошенников

Речь идет о покупке антиквариата

Депутат Мосгордумы Александр Семенников поделился стратегией разумной осторожности при покупке антиквариата.

Парламентарий рассказал недавний случай, когда преступник, представившись сотрудником крупного государственного музея, сумел получить заем в 60 миллионов рублей под залог картин, которые выдавал за подлинники известных художников. Это уникальная по масштабу афера, подчеркнул Семенников.

Специфика художественного и антикварного рынка такова, что определение подлинного автора или изготовителя произведения может сильно повлиять на цену продажу. При этом сделать это без профильного образования и опыта невозможно, поэтому обывателям приходиться прибегать к услугам экспертов. Но их профессионализм оценивается только по внешним атрибутам: дипломам,

По словам Семенникова, стратегия разумной осторожности применительно к художественному и антикварному рынку может быть сформулирована просто: не уверен целиком и полностью — не покупай и не продавай. Для полной уверенности лучше привлечь несколько независимых друг от друга и от потенциальных покупателей оценщиков. К мошенническим схемам зачастую привлекаются сотрудники музеев, эксперты, искусствоведы.

"Жертвами мошенничества регулярно становятся и сами галереи — новости о поддельных картинах, которые порой десятилетиями принимали за подлинники, появляются по нескольку раз в год. Иными словами, те, кто выходит в том или ином качестве на рынок произведений искусства музейного уровня, рискуют быть обманутыми многократно больше — такова специфика этого рынка и своего рода "налог на элитарность" для частных коллекционеров такого класса", - заключил депутат в беседе с "Аргументами и фактами".

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