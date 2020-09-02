Обнародованы редкие фото повзрослевшей дочери Началовой

В школу ее проводили бабушка и дедушка

13-летняя дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина пошла в восьмой класс. Мать покойной звезды показала фото Веры.

Родные и близкие Веры давно не публиковали ее фото. За последние месяцы девочка сильно выросла и, кажется, еще сильнее стала похожа на свою маму. На опубликованных фото она позирует в стильной школьной форме с галстуком. В школу ее провожали бабушка и дедушка.

"Вчера Верочка пошла в 8-ой класс", - написала Таисия Началова, мама певицы.

Вера растет разносторонней личностью: она играет на фортепиано, поет, участвует в мюзиклах и конкурсах чтецов. Поклонники Началовой уверены, что дочь пойдет по ее стопам и станет звездой.

- Красотка. И становится похожа на свою мамочку, - пишут в комментариях.

- Безумно красивая девочка. Успехов.

- Юлия гордилась бы дочерью.

- Вообще куколка.

- Как же быстро мы взрослеем, Веруша такая серьезная на фото, просто красотка.

Напомним, что Юлия Началова умерла в марте прошлого года. Ее дочка живет с бабушкой и дедушкой. Время от времени она гостит в семье отца.

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