Депутат МГД Олег Артемьев: К концу года в Москве будут курсировать около 600 электробусов

Транспортная система столицы переживает качественные изменения

Количество электробусов на дорогах столицы растет, к концу года по трассам будут курсировать около шести сотен машин на электрическом ходу. О качественных изменениях, которые переживает сегодня транспортная система Москвы, рассказал депутат Московской городской Думы, летчик-космонавт России Олег Артемьев.

Артемьев отметил, что за предшествующее десятилетие потребительское поведение сильно изменилось. Мировые бренды стремятся более ответственно и экологически безопасно подходить к своему производству, люди начали задумываться о своем здоровье и об экологии. Поэтому по всему миру наблюдается тенденция перехода на экологически безопасный вид транспорта — велосипеды, самокаты электрокары.

Депутат напомнил, что столица уже отказалась от устаревших троллейбусов. Теперь власти внедряют не требующие проводов электробусы, растет сеть электросамокатов и популярность электрокаров. По словам Олега Артемьева, Россия старается не просто соответствовать мировым тенденциям, а идти на шаг впереди.

"Теперь такие важные аспекты как охрана окружающей среды, создание благоприятных условий жизни населения, развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры и снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду прописаны в Конституции России", - цитирует Артемьева издание АиФ.

Депутат отметил плюсы электрического транспорта: он не выбрасывает в атмосферу вредные вещества, не расходует топливо, не использует технические жидкости. Поэтому власти Москвы считают своей задачей в ближайшее время сделать экологически чистым общественный транспорт, а в будущем перейти и на электрические личные автомобили.

Как сообщил Артемьев, к концу 2020 года по дорогам столицы будут курсировать около 600 электробусов. Впервые такой вид транспорта вышел на московские дороги два года назад — 1 сентября 2018 года. При этом электробус выгоднее троллейбуса и в сервисном обслуживании, так что их парк будет расширяться.

Кроме того, эффективный, комфортный и безопасный общественный транспорт – трамвай. У него, по словам депутата, высокая провозная способность: длина поезда может быть увеличена и при этом сохранена безопасность и управляемость. Это особенно удобно в условиях постоянного роста числа пассажиров.

Парламентарий привел и данные статистики. Исследователи выяснили, что около 77% россиян готовы переплачивать за товар - если его производитель поддерживает идеи устойчивого развития, безвредного для окружающего мира.

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