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Врач предупредила об опасности красных родинок

11:12
  • среда
  • 02 сентября 2020

Они не так безобидны, как кажется на первый взгляд

С виду безобидные красные родинки – ангиомы – могут быть предвестниками серьезных проблем со здоровьем. Об этом заявила врач Татьяна Шаповаленко. По ее словам, подобные отметки есть почти у половины взрослых людей.

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Шаповаленко объяснила, что на самом деле ангиомы – это доброкачественные образования, возникающие из-за изменения кровеносных сосудов. Сами по себе такие родинки не опасны, но существует риск, что со временем они могут превратиться в злокачественную опухоль, передает АиФ.

Чтобы максимально исключить вероятность подобного развития событий, Шаповаленко рекомендовала меньше загорать и прикрывать ангиомы от солнца одеждой.

Если родинка вдруг изменила свой цвет или увеличилась в размерах, то следует немедленно обратиться к врачу, предупредила теледоктор.

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